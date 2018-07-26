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Болельщицу из Нигерии продали в публичный дом в Москве
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    Болельщицу из Нигерии продали в публичный дом в Москве

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    Болельщицу из Нигерии продали в публичный дом в Москве

    Москва, 26 июля. Футбольную болельщицу из Нигерии, которая прибыла в российскую столицу на чемпионат мира, продали в бордель.

    Пострадавшая девушка обратилась к сотрудникам правоохранительных органов Москвы за помощью. Гражданка иностранного государства назвала адрес, где расположен публичный дом, организованный мошенниками, которые отобрали у нее документы.

    Полиция прибыла в одну из московских квартир с проверкой, где, как оказалось, проживают десять человек, все из них являются гражданами Нигерии. Среди пятерых мужчин и такого же количества женщин двое прибыли в Россию на мундиаль в качестве фанатов, передает News.ru.

    По факту произошедшего организована проверка, сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства инцидента.

    Напомним, около 80 граждан Нигерии ранее собрались у посольства своей страны в Москве с просьбой о помощи. Оказалось, что их обманули соотечественники, которые пообещали трудоустройство в РФ по паспорту болельщика (Fan ID) ЧМ-2018. Преступники также аннулировали обратные билеты своих жертв, чтобы те не смогли покинуть Россию. Российские правозащитники пообещали сделать все возможное для помощи пострадавшим.

    Автор: Екатерина Кухарева
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