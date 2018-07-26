Первый в Москве памятник командующему ВДВ Маргелову откроют в августе

Москва, 26 июля. Памятник десантнику, Герою Советскому Союза Василию Маргелову откроют в Москве в августе. Соответствующую информацию озвучил заместитель командующего Воздушно-десантными войсками РФ по работе с личным составом Виктор Купчишин.

Как передает агентство городских новостей «Москва», монумент легендарному командующему ВДВ, генералу армии, Герою Советского Союза Маргелову откроют в 10.00 1 августа в Хорошевском районе.

«Более 100 памятников легендарному командующему практически во всех регионах России и постсоветского пространства есть, а в Москве впервые открывается монумент», — подчеркнул Купчишин.

Напомним, дублер Кутузовского проспекта построят в столице России в 2020 году. Соответствующую информацию передает пресс-служба московского департамента строительства со ссылкой на его главу Андрея Бочкарева.