Москвичей предупредили об аномальной жаре
Москва, 26 июля. Жителей и гостей столичного региона предупредили о том, что в четверг погода будет по-летнему жаркой. Об этом сообщили в пресс-службе центра погоды «Фобос».
Температура воздуха в четверг, 26 июля, превысит норму почти на десять градусов, столбик термометра поднимется до плюс 30. Синоптики сообщают о том, что ожидается переменная облачность без дождей.
«Сегодня в атмосфере столичного региона будет усиливать свои позиции скандинавский антициклон, что дает основания синоптикам гарантировать москвичам солнечную, сухую и жаркую погоду», — рассказали специалисты «Фобос».