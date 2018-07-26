Меню
Общество
Москвичей предупредили об аномальной жаре
Общество
Госдума готова обсудить с Дуровым улучшение законодательства в сфере IT
Следующая новость
Загрузка...

    Москвичей предупредили об аномальной жаре

      /  Обновлено: 
    36

    Москвичей предупредили об аномальной жаре

    Москва, 26 июля. Жителей и гостей столичного региона предупредили о том, что в четверг погода будет по-летнему жаркой. Об этом сообщили в пресс-службе центра погоды «Фобос».

    Температура воздуха в четверг, 26 июля, превысит норму почти на десять градусов, столбик термометра поднимется до плюс 30. Синоптики сообщают о том, что ожидается переменная облачность без дождей.

    «Сегодня в атмосфере столичного региона будет усиливать свои позиции скандинавский антициклон, что дает основания синоптикам гарантировать москвичам солнечную, сухую и жаркую погоду», — рассказали специалисты «Фобос».

    Автор: Алексей Громов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.