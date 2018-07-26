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Общество
Экстремалы устроили прыжки с Парящего моста в «Зарядье»: опубликовано видео
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    Экстремалы устроили прыжки с Парящего моста в «Зарядье»: опубликовано видео

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    Экстремалы устроили прыжки с Парящего моста в «Зарядье»: опубликовано видео

    Москва, 26 июля. Двое экстремалов устроили прыжки с Парящего моста в столичном парке «Зарядье». Резко освежиться мужчин, вероятно, побудила жара, прыжки, впрочем, могли закончиться печально — по Москве-реке активно ходят теплоходы.

    В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео опасных развлечений.

    Отметим, что на берегу любителей острых ощущений поджидали полицейские. Стражи порядка сначала помогли экстремалам выбраться из воды, а затем увели их с собой для дачи показаний. 

    Автор: Федор Веснин
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