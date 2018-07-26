Экстремалы устроили прыжки с Парящего моста в «Зарядье»: опубликовано видео

Москва, 26 июля. Двое экстремалов устроили прыжки с Парящего моста в столичном парке «Зарядье». Резко освежиться мужчин, вероятно, побудила жара, прыжки, впрочем, могли закончиться печально — по Москве-реке активно ходят теплоходы.

В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео опасных развлечений.

Отметим, что на берегу любителей острых ощущений поджидали полицейские. Стражи порядка сначала помогли экстремалам выбраться из воды, а затем увели их с собой для дачи показаний.