Танец растущих семян покажут в «Аптекарском огороде» в Москве

Москва, 26 июля. Гости «Аптекарского огорода» смогут наблюдать за танцем прорастания семян в рамках новой выставки «Fructus temporum/Плод времени». Соответствующую информацию передает пресс-секретарь Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Ольга Архипова.

Торжественное открытие выставки, получившей название«Fructus temporum/Плод времени», состоится 3 августа в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в рамках Международного фестиваля современного искусства, экологии и науки ARS HORTUS, пишет агентство городских новостей «Москва».

«Гости увидят ритуальный танец прорастания семян, заспиртованные в сосудах объекты, натюрморты, звуковые скульптуры и многое другое», — отметила Архипова.

Подчеркнем, что выставка под названием «Fructus temporum/Плод времени» раскрывает все этапы от рождения до полноты созревания, поэтому выделены следующие зоны: Зона Семян, Зона Роста и Цветущий Сад.

К примеру, Зону Семян открывает мультимедийная интерактивная инсталляция Сергея Катрана, которая «оживает» от прикосновений к кожуре.