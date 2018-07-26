Южный дублер Кутузовского проспекта в Москве построят в 2020 году

Москва, 26 июля. Дублер Кутузовского проспекта построят в столице России в 2020 году. Соответствующую информацию передает пресс-служба московского департамента строительства со ссылкой на его главу Андрея Бочкарева.

На данный момент проводятся работы первого и второго этапов. Специалисты возводят путепровод на съезде с улицы Мосфильмовская в ТД «Волынская», два моста через реку Сетунь, два подземных пешеходных перехода, шумозащитные экраны и очистные сооружения.

А в рамках второго этапа проводятся строительные работы 6,27 километров дорог, двух подземных пешеходных переходов и двух путепроводов, пишет агентство городских новостей «Москва».