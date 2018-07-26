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Южный дублер Кутузовского проспекта в Москве построят в 2020 году
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    Южный дублер Кутузовского проспекта в Москве построят в 2020 году

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    Южный дублер Кутузовского проспекта в Москве построят в 2020 году

    Москва, 26 июля. Дублер Кутузовского проспекта построят в столице России в 2020 году. Соответствующую информацию передает пресс-служба московского департамента строительства со ссылкой на его главу Андрея Бочкарева.

    На данный момент проводятся работы первого и второго этапов. Специалисты возводят путепровод на съезде с улицы Мосфильмовская в ТД «Волынская», два моста через реку Сетунь, два подземных пешеходных перехода, шумозащитные экраны и очистные сооружения.

    А в рамках второго этапа проводятся строительные работы 6,27 километров дорог, двух подземных пешеходных переходов и двух путепроводов, пишет агентство городских новостей «Москва».

    «Кутузовский проспект — это очень важный сектор города. Чтобы разгрузить его, и обеспечить удобный подъезд к инновационному центру «Сколково», по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в настоящее время ведется строительство южного дублера Кутузовского проспекта», — отметил Бочкарев.

    Автор: Ксения Пудовкина
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