Южный дублер Кутузовского проспекта в Москве построят в 2020 году
Москва, 26 июля. Дублер Кутузовского проспекта построят в столице России в 2020 году. Соответствующую информацию передает пресс-служба московского департамента строительства со ссылкой на его главу Андрея Бочкарева.
На данный момент проводятся работы первого и второго этапов. Специалисты возводят путепровод на съезде с улицы Мосфильмовская в ТД «Волынская», два моста через реку Сетунь, два подземных пешеходных перехода, шумозащитные экраны и очистные сооружения.
А в рамках второго этапа проводятся строительные работы 6,27 километров дорог, двух подземных пешеходных переходов и двух путепроводов, пишет агентство городских новостей «Москва».
«Кутузовский проспект — это очень важный сектор города. Чтобы разгрузить его, и обеспечить удобный подъезд к инновационному центру «Сколково», по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в настоящее время ведется строительство южного дублера Кутузовского проспекта», — отметил Бочкарев.