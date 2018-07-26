Меню
Общество
Более 6 млн цветов бегонии вырастили для украшения клумб в Москве
Общество
Туристы выбрали лучший остров Земли
Следующая новость
Загрузка...

    Более 6 млн цветов бегонии вырастили для украшения клумб в Москве

    45

    Более 6 млн цветов бегонии вырастили для украшения клумб в Москве

    Москва, 26 июля. Более шести миллионов цветов бегонии вырастили для украшения клумб этим летом в Москве.

    Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

    Так, для цветочного оформления столицы использовали изящную и клубневую бегонию. В общей сложности, вырастили 25 сортов цветов от бело-розового до малинового и оранжевого оттенков.

    «Чтобы обеспечить здоровье растений, их своевременное и продолжительное цветение после высадки, в теплицах ГБУ «Озеленение» создают все необходимые условия: поддерживают температуру, обеспечивают дополнительную подсветку и другое», — рассказали в пресс-службе.

    Жители города проголосовали за высадку бегоний на портале «Активный гражданин».

    Автор: Алексей Громов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.