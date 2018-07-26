Более 6 млн цветов бегонии вырастили для украшения клумб в Москве

Москва, 26 июля. Более шести миллионов цветов бегонии вырастили для украшения клумб этим летом в Москве.

Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Так, для цветочного оформления столицы использовали изящную и клубневую бегонию. В общей сложности, вырастили 25 сортов цветов от бело-розового до малинового и оранжевого оттенков.

«Чтобы обеспечить здоровье растений, их своевременное и продолжительное цветение после высадки, в теплицах ГБУ «Озеленение» создают все необходимые условия: поддерживают температуру, обеспечивают дополнительную подсветку и другое», — рассказали в пресс-службе.

Жители города проголосовали за высадку бегоний на портале «Активный гражданин».