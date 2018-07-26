Цех по изготовлению поддельных духов нашли на птицефабрике в Подмосковье

Москва, 26 июля. Полиция в городе Щелково Московской области обнаружила производство контрафактных парфюмерных изделий, сообщает пресс-служба подмосковного отделения МВД России.

Отмечается, что нелегальный цех был организован на территории птицефабрики. Как пишет «Подмосковье сегодня», на фабрике сотрудники правоохранительных органов нашли уже готовые поддельные духи. Они содержались в некачественных упаковках с размытыми штрих-кодами. Также отсутствовали стикеры.

Было изъято около 20 тысяч флаконов контрафактных изделий. Полицейские также нашли оборудование для производства парфюмерии, спирт, пустые флаконы. Размер ущерба компаниям-правообладателям превысил 60 миллионов рублей.

Ранее стали известны наиболее подделываемые в России товары. Безусловный лидер в стране по реализации контрафакта — водки и ликеры, поддельное крепкое спиртное занимает 40% алкогольного рынка.