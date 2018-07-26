Меню
Общество
Каршеринг для инвалидов планируют создать в Москве
Общество
Туристы выбрали лучший остров Земли
Следующая новость
Загрузка...

    Каршеринг для инвалидов планируют создать в Москве

    166

    Каршеринг для инвалидов планируют создать в Москве

    Москва, 26 июля. Систему городского каршеринга в столице России могут адаптировать для людей с ограниченными возможностями здоровья.

    Соответствующую информация передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в рамках международного экспертного совета от заместителя руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрия Пронина.

    «При возникновении спроса на подобную услугу со стороны маломобильных групп населения, безусловно, операторы каршеринга начнут предоставлять эту услугу», — подчеркнул Пронин.

    Также он отметил, что специального парка, скорее всего, создаваться не будет, однако со стороны операторов подобные предложения рассмотрят.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.