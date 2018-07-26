Каршеринг для инвалидов планируют создать в Москве

Москва, 26 июля. Систему городского каршеринга в столице России могут адаптировать для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Соответствующую информация передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в рамках международного экспертного совета от заместителя руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрия Пронина.

«При возникновении спроса на подобную услугу со стороны маломобильных групп населения, безусловно, операторы каршеринга начнут предоставлять эту услугу», — подчеркнул Пронин.

Также он отметил, что специального парка, скорее всего, создаваться не будет, однако со стороны операторов подобные предложения рассмотрят.