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Первая виртуальная лаборатория откроется в Москве осенью
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    Первая виртуальная лаборатория откроется в Москве осенью

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    Первая виртуальная лаборатория откроется в Москве осенью

    Москва, 26 июля. Городская VR-лаборатория откроется в Москве уже осенью 2018 года. Об этом сообщил руководитель отдела компьютерных и визуальных технологий АО «Электронная Москва» Артур Газиев.

    Первым ее проектом станет виртуальный урок-квест по истории Древнего Египта, предназначенный для учащихся пятых классов, который планируют разработать до конца текущего года. Об этом сообщает «Официальный сайт Мэра Москвы».

    «Находясь в классе, они своими глазами увидят фараонов, познакомятся с бытом древних египтян и узнают, как строились пирамиды», — рассказал Артур Газиев.

    Так, учеников будет сопровождать виртуальный гид-учитель, который затем проверит их знания, задав несколько контрольных вопросов.

    «Мы надеемся, что городская виртуальная лаборатория станет флагманом по созданию VR-продукции в столице. Помимо образовательного контента, в лаборатории будут создавать обучающие программы для коммерческих компаний», — подчеркнул Газиев.

    Как отмечает РИАМО, в течение ближайших лет в столице учебные программы переведут в электронный вид, следовательно, школьники смогут выполнять задания и получать новые знания не только в образовательном учреждении или дома, но и, например, по дороге из школы. Также планируется применение технологии дополненной реальности.

    Автор: Ксения Пудовкина
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