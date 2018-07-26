Первая виртуальная лаборатория откроется в Москве осенью

Москва, 26 июля. Городская VR-лаборатория откроется в Москве уже осенью 2018 года. Об этом сообщил руководитель отдела компьютерных и визуальных технологий АО «Электронная Москва» Артур Газиев.

Первым ее проектом станет виртуальный урок-квест по истории Древнего Египта, предназначенный для учащихся пятых классов, который планируют разработать до конца текущего года. Об этом сообщает «Официальный сайт Мэра Москвы».

«Находясь в классе, они своими глазами увидят фараонов, познакомятся с бытом древних египтян и узнают, как строились пирамиды», — рассказал Артур Газиев.

Так, учеников будет сопровождать виртуальный гид-учитель, который затем проверит их знания, задав несколько контрольных вопросов.

«Мы надеемся, что городская виртуальная лаборатория станет флагманом по созданию VR-продукции в столице. Помимо образовательного контента, в лаборатории будут создавать обучающие программы для коммерческих компаний», — подчеркнул Газиев.

Как отмечает РИАМО, в течение ближайших лет в столице учебные программы переведут в электронный вид, следовательно, школьники смогут выполнять задания и получать новые знания не только в образовательном учреждении или дома, но и, например, по дороге из школы. Также планируется применение технологии дополненной реальности.