Санитарная авиация в Москве перешла на круглосуточный режим работы

Москва, 26 июля. Медицинская авиация в столице России перешла на круглосуточный режим работы после чемпионата мира по футболу. Соответствующая информация появилась на «Официальном сайте Мэра Москвы».

Данное решение было принято по результатам теста, согласно которому госпитализация пострадавших с места происшествия из ТиНАО составляет 12 минут, а из остальных районов Москвы — семь минут. Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун отметил, что тестовые вылеты совершались в период с 1 июня по 15 июля.

«За полтора месяца авиамедицинские бригады осуществили всего более 120 вылетов, каждый из которых — спасенная жизнь. Поэтому было принято решение сохранить круглосуточный режим работы санитарной авиации», — пояснил Алексей Хрипун.

В общей сложности, с начала 2018 года медицинская авиация эвакуировала порядка 450 пациентов. Ранее в ночное время суток на места ЧП выезжали только автомобили, однако в настоящее время с помощью авиационных бригад доставляют в стационары пациентов с серьезными травмами и заболеваниями.

На данный момент в столице работают 31 вертолетная площадка, 21 из которых расположена на территории ТиНАО, отмечает РИАМО.