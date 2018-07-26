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Собянин сообщил о скором открытии Московского государственного музыкального театра
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    Собянин сообщил о скором открытии Московского государственного музыкального театра

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    Собянин сообщил о скором открытии Московского государственного музыкального театра

    Москва, 26 июля. Московский государственный музыкальный театр откроется в ближайшее время. Соответствующую информацию опубликовал в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

    Театр под руководством Геннадия Чихачева откроется в Рязанском районе Юго-Восточного административного округа. Отметим, работы по реконструкции начались в прошедшем году.

    «В Рязанском районе ЮВАО скоро откроется театр Г.Чихачева. Культурный центр всего района и не только», — написал Собянин.

    Ранее сообщалось о том, что более 500 указателей, табличек, стендов и карт обновили в московском музее-заповеднике «Царицыно».

    Автор: Ксения Пудовкина
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