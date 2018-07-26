Собянин сообщил о скором открытии Московского государственного музыкального театра

Москва, 26 июля. Московский государственный музыкальный театр откроется в ближайшее время. Соответствующую информацию опубликовал в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Театр под руководством Геннадия Чихачева откроется в Рязанском районе Юго-Восточного административного округа. Отметим, работы по реконструкции начались в прошедшем году.

«В Рязанском районе ЮВАО скоро откроется театр Г.Чихачева. Культурный центр всего района и не только», — написал Собянин.

Ранее сообщалось о том, что более 500 указателей, табличек, стендов и карт обновили в московском музее-заповеднике «Царицыно».