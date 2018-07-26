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В Сети появилось видео крупного пожара на складе макулатуры в Москве
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    В Сети появилось видео крупного пожара на складе макулатуры в Москве

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    В Сети появилось видео крупного пожара на складе макулатуры в Москве

    Москва, 26 июля. В Москве в четверг загорелся склад приемки макулатуры на площади 200 квадратных метров. Как рассказали источники Федерального агентства новостей, здание загорелось в Текстильщиках на Южнопортовой, 27.

    По словам очевидцев, огромный столб дыма был виден издалека. Пожар был ликвидирован. По предварительным данным, никто не пострадал.

    Ранее ФАН опубликовал видео пожара в палатке с шаурмой в Москве. Крупное возгорание палатки с шаурмой ликвидировали сегодня на шоссе Энтузиастов. Торговая точка располагалась неподалеку от дома 28. К счастью, в результате происшествия не пострадали ни сотрудники, ни посетители палатки. 

    Напомним, крупный пожар произошел в жилом доме в центре Москвы. 

    Автор: Алия Садыкова
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