В Сети появилось видео крупного пожара на складе макулатуры в Москве

Москва, 26 июля. В Москве в четверг загорелся склад приемки макулатуры на площади 200 квадратных метров. Как рассказали источники Федерального агентства новостей, здание загорелось в Текстильщиках на Южнопортовой, 27.

По словам очевидцев, огромный столб дыма был виден издалека. Пожар был ликвидирован. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее ФАН опубликовал видео пожара в палатке с шаурмой в Москве. Крупное возгорание палатки с шаурмой ликвидировали сегодня на шоссе Энтузиастов. Торговая точка располагалась неподалеку от дома 28. К счастью, в результате происшествия не пострадали ни сотрудники, ни посетители палатки.

Напомним, крупный пожар произошел в жилом доме в центре Москвы.