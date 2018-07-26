Четыре автобусных маршрута в Москве изменятся на время «Ночного забега»

Москва, 25 июля. Пассажиров московского наземного транспорта предупреждают, что в связи с проведением «Ночного забега» будут изменены четыре автобусных маршрута. Соответствующую информацию передает пресс-служба ГУП «Мосгортранс».

Так, автобусы №255 в субботу, 28 июля, с 20.00 будут курсировать в обоих направлениях по Комсомольскому проспекту без заезда на Лужнецкую набережную, аналогичный маршрут движения будет у автобусов №64 и №216 с 20.30.

Кроме этого, с 20.30 автобусы Т79 будут курсировать от «Лужников» по Комсомольскому проспекту, улице Хамовнический Вал, Лужнецкому проезду и Большой Пироговской улице до Зубовской площади, а далее по обычному маршруту.