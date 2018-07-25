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«Пряничный» домик в центре Москвы признан памятником архитектуры
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    «Пряничный» домик в центре Москвы признан памятником архитектуры

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    «Пряничный» домик в центре Москвы признан памятником архитектуры

    Москва, 25 июля. Построенный в начале ХХ века доходный дом купца Николая Титова в Ружейном переулке, известный также как «пряничный» домик», теперь имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

    Данный статус обеспечивает четырехэтажному зданию в Хамовниках охрану государства: исторический облик дома нельзя нарушать, его снос также запрещен. 

    Доходный дом купца Николая Титова, как и многие другие старинные строение, спасен благодаря мораторию на снос зданий в историческом центре, который был введен мэром российской столицы Сергеем Собяниным. Возведенное в 1914 году по проекту архитектора Михаила Исакова здание с резным фасадом отлично сохранило свой первоначальный облик. Внутреннее убранство «пряничного домика» также в хорошем состоянии, о чем сообщили в Департаменте культурного наследия Москвы.

    Как отмечают московские власти, в городе постоянно ведется работа по сохранению памятников. Примерно 700 зданий получили охранный статус с начала 1910-х годов. Бизнесменов и инвесторов также подключили к этой важной и нужной работе, передает агентство «Народные новости».

    «Пряничный» домик в центре Москвы признан памятником архитектуры

     

    Автор: Тимур Румянцев
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