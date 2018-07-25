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Участок Филевской линии метро Москвы закроют на выходные из-за ремонта
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    Участок Филевской линии метро Москвы закроют на выходные из-за ремонта

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    Участок Филевской линии метро Москвы закроют на выходные из-за ремонта

    Москва, 25 июля. Участок Филевской линии московского метро между «Киевской» и «Кузнецовской» будет закрыт на ремонт. Соответствующую информацию передает ГУП «Московский метрополитен».

    Так, 28 и 29 июля станции метро «Студенческая», «Фили», «Кутузовская», «Пионерская» и «Филевский парк» будут закрыты на вход и выход для пассажиров из-за проведения ремонтных работ. Во время закрытия участка начнут работать маршруты КМ1 и КМ2.

    Планируется, что метро возобновит работу в штатном режиме в понедельник в 5.30 утра. Так, специалисты отремонтируют подплатформенные участки, рельсы и верхнее строение пути.

    Автор: Алексей Громов
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