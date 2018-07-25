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Новый спортивно-оздоровительный центр открылся на западе Москвы
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    Новый спортивно-оздоровительный центр открылся на западе Москвы

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    Новый спортивно-оздоровительный центр открылся на западе Москвы

    Москва, 25 июля. Новый спортивно-оздоровительный центр с плавательными бассейнами открылся на западе Москвы. Соответствующее сообщение передает пресс-службы мэра и правительства столицы.

    «По мнению многих международных экспертов, Гребной канал в Крылатском является одним из лучших профильных спортивных сооружений в мире», -рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

    Отметим, строительство нового центра началось в мае 2016 года, завершились работы в декабре 2017 года. На территории объекта, площадь которого составляет порядка 3,5 тысяч квадратных метров, есть два плавательных бассейна для взрослых и детей, зал для «сухого плавания», тренажерный зал, комнаты инструкторов, сауна и буфет.

    Ранее сообщалось о том, что работы по строительству новой линии московского метрополитена в район Бирюлево планируют начать после 2023 года. 

     

    Автор: Ксения Пудовкина
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