Новый спортивно-оздоровительный центр открылся на западе Москвы

Москва, 25 июля. Новый спортивно-оздоровительный центр с плавательными бассейнами открылся на западе Москвы. Соответствующее сообщение передает пресс-службы мэра и правительства столицы.

«По мнению многих международных экспертов, Гребной канал в Крылатском является одним из лучших профильных спортивных сооружений в мире», -рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Отметим, строительство нового центра началось в мае 2016 года, завершились работы в декабре 2017 года. На территории объекта, площадь которого составляет порядка 3,5 тысяч квадратных метров, есть два плавательных бассейна для взрослых и детей, зал для «сухого плавания», тренажерный зал, комнаты инструкторов, сауна и буфет.

Ранее сообщалось о том, что работы по строительству новой линии московского метрополитена в район Бирюлево планируют начать после 2023 года.