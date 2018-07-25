Маршруты центральные: когда другой конец Москвы — совсем недалеко

Большое видится на расстоянии — будь то столичный мегаполис или перемены, происходящие в нем. Если коренные москвичи наблюдают изменения в городе постепенно и не часто поражаются открытиями, то гости столицы, приезжающие в Москву раз в несколько лет, оценивают происходящее, как правило, в восторженных выражениях и не скрывают своих чувств.

Корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с молодой женщиной, политэмигранткой с Украины Еленой Глушко, художником по образованию и по призванию. Она бывала в Москве в начале «нулевых» и тогда была неприятно поражена состоянием города.

«Было грязно, бросались в глаза дикие контрасты: наглые показное богатство — и бомжи, попрошайки, — рассказывает Елена. — Сейчас в Москве гораздо больше плюсов: теперь это очень комфортный для жизни город. В каждом, даже самом скромном «спальном» районе на окраине есть вся современная инфраструктура. Парки и скверы — везде! Не зря Москва — самая зеленая столица мира!»

Но больше всего восхищает нашего гостя состояние транспортной инфраструктуры Москвы.

«Транспортная доступность и расширение метро, конечно, потрясают!» — констатировала Глушко.

И это тот самый случай, когда на расстоянии видно действительно важное. Перефразируя известное выражение, устами приезжих глаголет истина.

Как было раньше: на дорогу — не менее часа!

Автор этих строк — та самая вредная и вечно всем недовольная коренная москвичка. Которой с малолетства мама твердила, что на дорогу, если только это не прогулка по району, уходит не менее часа. И дочка следовала этому «золотому» правилу вплоть до недавнего времени...

Действительно, еще несколько лет назад дорога из окрестностей метро «Филевский парк» до «Спортивной» в общей сложности, с переходами и пересадками, занимала уверенный час. До «Ботанического сада» — та же история, и это в лучшем случае.

При этом Кольцевая линия столичного метро, призванная облегчить ситуацию, часто оказывалась чрезмерно загруженной. Поэтому при поездке на дачу через Ярославский вокзал, то есть станцию метро «Комсомольская», семья моих родителей «кольцом» практически никогда не пользовалась. Мол, толпа, душно, тесно, повышается давление, и неизбежно настигает головная боль…

Ездили мы, вопреки задумке проектировщиков «подземки», исключительно радиальной — через до сих пор самый крупный пересадочный узел, «красная» станция которого называется «Библиотека имени Ленина».

В основном же для поездки по Москве куда бы то ни было требовались две пересадки на метро. В итоге в наиболее «популярные» часы-пик марш-бросок на работу выматывал чуть ли не сильнее работы, а в гости — зачастую просто не оставлял сил для общения.

«Перемычки» — смелое решение

Соединение «перемычками» последних станций московских окраин стало действительно смелым и весьма удачным шагом. Привычный вид схемы метрополитена за последние годы сильно изменился и, признаться, у нас, коренных зануд, поначалу вызывал раздражение. Но быстро стало ясно: а ведь отличное же решение!

В самом деле, чем мучиться, меняя несколько автобусов либо делая крюк через «кольцо», — не удобнее ли соединить ветки? То есть сделать так, чтобы для сотен тысяч москвичей дорога вместо, скажем, сорока минут занимала около двадцати, а то и меньше?

«Первой ласточкой» стало появление на юге Москвы «перемычки» между зеленой и серой ветками — «Каховская»–«Каширская». В свою очередь, серая ветка была объединена с оранжевой отрезком бледно-голубой ветки от «Битцевского парка» до «Бульвара Дмитрия Донского», идущей дальше на юг и оканчивающейся на сегодняшний день станцией «Бунинская аллея».

На западе российской столицы более чем уместным можно назвать соединение синей и голубой веток на «Кунцевской». При этом голубая линия стала короткой — часть ее прежних станций «посинела».

Еще одно «западное» решение, значительно облегчившее жизнь жителям и гостям города, — это желтый хордовый отрезок, соединяющий университетские окрестности с достраивающимся стадионом «Динамо». Небезынтересно то, что его конечная — станция «Раменки» — упоминается в плане аж 1965 года, а на плане 1938 (!) года примерно в том же месте также присутствует запроектированная станция.

Развитие метро в этом густонаселенном районе назрело давно, и появление новых станций не может не радовать. Да, автобусы нынче ходят в Москве строго по расписанию и зачастую по выделенным полосам, но все равно ничто не сравнится с метро по скорости и комфорту !

Чуть севернее «срослись» сразу четыре линии — желтая, голубая, фиолетовая и зеленая. Небольшая, но эффективная бирюзовая перемычка прошла от «Делового центра» через «Хорошевскую» и «ЦСКА» к «Динамо». Это начало новой инфраструктурной истории — Большой кольцевой линии, носящей рабочее название «Третий пересадочный контур».

И тут уж, как говорится, держим кулачки и ждем воплощения проекта, задуманного еще при товарище Сталине и реализуемого в наши дни. Пока же радуемся стахановским темпам ввода в строй новых станций: за неполные семь лет их в Москве появилось тридцать три!

Эпоха Московского центрального кольца

На сегодняшний же день венцом московской транспортной системы, без преувеличения, можно назвать Московское центральное кольцо. И здесь, читатель, мы позволим себе вернуться к началу статьи. Про час на дорогу, помните? Про две утомительные пересадки?

МЦК отправило эти проблемы в прошлое. Например, вам нужно доехать от «Кутузовской» до «Шоссе Энтузиастов». Да, вы можете, как и раньше, добраться сперва до «Киевской», далее по кольцу до «Таганской», там пересесть на «Марксистскую» и оттуда уже — до конечной точки вашего маршрута. Две пересадки, три линии — пусть даже, за счет новейших инфраструктурных решений, загруженность метро и снизилась…

А можете спокойно сесть на станции МЦК «Кутузовская» и в просторном чистом вагоне, с кондиционером, бесплатной wi-fi сетью и туалетом, доехать до станции МЦК «Шоссе Энтузиастов».

Выбирайте!

С появлением Московского центрального кольца фраза «Да это другой конец города!» — больше не синоним выражения «Ужас как далеко» или риторического вопроса «А мне точно туда надо?» Теперь это всего лишь повод воспользоваться новым кольцом, которое, между прочим, проходит не под землей, а поверху. Так что при желании по дороге можно проверить любимые соцсеточки и почтовые ящики — или полюбоваться Москвой во всем ее многообразии.

В свое время ироничные подростки писали в метро прямо на карте: «Подземный монстр», — поскольку общее с милым паучком в схеме столичной «подземки» действительно есть. Прошло несколько лет, и, видимо, те же люди, только слегка повзрослевшие, стали ныть, что развитие московского метро — это неправильно, что это вообще «транспорт для быдла» и т. д.

Есть в этой ереси огромное лукавство. Ведь удобнее Москва становится для всех. Да и культура поведения миллионов пользователей столичного метро — по-прежнему на высоте. Что касается метро как вида транспорта — ради интереса рекомендуем поглядеть «топ-10» самых больших метрополитенов мира. В Нью-Йорке — 472 станции, в Сеуле — 429, в Шанхае — 364… Так что российской столице, с ее 215 станциями «подземки», 31 станцией МЦК и 6 станциями монорельса, в этом плане определенно есть куда расти.

Впрочем, развитие транспортных сетей любого города — это следствие объективных процессов, а ни в коем случае не соревнование «у кого больше». К тому же, есть категория, в которой Московскому метрополитену нет и, видимо, не будет равных — он самый красивый в мире! А теперь еще и все более удобный год от года.