Социальным автобусам разрешат двигаться по выделенным полосам в Москве

Москва, 25 июля. Социальным автобусам разрешат курсировать по городским выделенным полосам в Москве. Об этом пишет ТАСС.

Соответствующую информацию озвучил первый заместитель руководителя столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин на VI Международном экспертном совете по транспортным вопросам при правительстве Москвы.

Таким образом, транспортные средства, которые перевозят пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья, смогут передвигаться по выделенным полосам согласно закону, предоставляющему субъектам Российской Федерации такое право.