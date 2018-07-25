Власти Москвы рассказали, когда начнется строительство Бирюлевской линии метро

Москва, 25 июля. Работы по строительству новой линии московского метрополитена в район Бирюлево планируют начать после 2023 года. Соответствующую информацию передает «Интерфакс» со ссылкой на данные, полученные от главы департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.

«После 2023 года предполагается начать строительство участка линии от станции МЦК «ЗИЛ» в Бирюлево», — рассказал Бочкарев, отметив, что в настоящее время ведется разработка технико-экономического обоснования.

Также он подчеркнул, что в перспективе будут построены станции метро на территорию Новой Москвы. Планируется, что протяженность новой линии в район Бирюлево составит 34 километра, а количество станций на участке — 14.

Напомним, только электрический транспорт будет курсировать по улицам Москвы к 2025 году. Соответствующую информацию передал заммэра столицы Максим Ликсутов на VI Международном экспертном совете по транспортным вопросам при правительстве Москвы.