Полиция проверяет видео с избиением девушки подростками в Подмосковье

Москва, 25 июля. Подмосковные полицейские проверяют видео, на котором несколько подростков избивают девушку в городе Сергиев Посад. Об этом говорится в сообщении пресс-службы глава МВД по области.

Как стало известно, видеозапись, на которой запечатлено избиение, появилась в Интернете во вторник. Видео было тщательно изучено полицейскими. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все участники избиения, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, ранее в столице Еврейской автономной области Биробиджане пятилетнего ребенка зверски избили двое других детей, после чего мальчик впал в кому.