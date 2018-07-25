Меню
Происшествия
Полиция проверяет видео с избиением девушки подростками в Подмосковье
Украина
Украинская прокуратура назвала небрежностью хищение 170 тонн топлива в армии
Следующая новость
Загрузка...

    Полиция проверяет видео с избиением девушки подростками в Подмосковье

    216

    Полиция проверяет видео с избиением девушки подростками в Подмосковье

    Москва, 25 июля. Подмосковные полицейские проверяют видео, на котором несколько подростков избивают девушку в городе Сергиев Посад. Об этом говорится в сообщении пресс-службы глава МВД по области.

    Как стало известно, видеозапись, на которой запечатлено избиение, появилась в Интернете во вторник. Видео было тщательно изучено полицейскими. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все участники избиения, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Напомним, ранее в столице Еврейской автономной области Биробиджане пятилетнего ребенка зверски избили двое других детей, после чего мальчик впал в кому

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.