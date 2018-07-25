Новый инвестор реконструирует квартал возле парка «Зарядье» в Москве

Москва, 25 июля. Компания «Горкапстрой-гарант» займется реконструкцией комплекса у парка «Зарядье». Соответствующую информацию передает газета «Коммерсант».

Так, новый владелец Артур Маркарян, который приобрел 100% в ООО «Горкапстрой-гарант», планирует привлечь иностранного партнера для проведения работ по реконструкции бывшего комплекса Академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого из 30 зданий, расположенных на Москворецкой набережной недалеко от ландшафтного парка «Зарядье».

Планируется, что на территории построят гостиничный комплекс с апартаментами, магазинами и ресторанами, а площадь, в общей сложности, увеличится до 173,7 тысячи квадратных метров.

Ранее сумма, необходимая для проведения работ, оценивалась в десять миллиардов рублей, однако, по словам Маркаряна, может понадобиться больше средств, так как реконструируемый проект имеет историко-культурное значение.

Как отмечает РИАМО, ландшафтный парк «Зарядье» был открыт 9 сентября прошедшего года. Он стал первым парком в границах Бульварного кольца за последние 200 лет.