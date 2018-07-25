Систему навигации‍ обновили в московском музее-заповеднике «Царицыно»

Москва, 25 июля. Более 500 указателей, табличек, стендов и карт обновили в московском музее-заповеднике «Царицыно». Соответствующую информацию передает «Официальный портал Мэра и Правительства Москвы».

Так, новую систему навигации на русском, английском и китайском языках разрабатывали в течение года. Ранее в парке-заповеднике были «морально устаревшие» таблички и стенды, информация на которых не дублировалась на иностранных языках.

«Сейчас количество указателей увеличилось в несколько раз, у всех носителей единый лаконичный дизайн», — рассказала директор заповедника Елизавета Фокина.

Кроме этого, в парке установили зеркальные киоски и два автомата с кормом для белок и уток.

Напомним, только электрический транспорт будет курсировать по улицам Москвы к 2025 году. Соответствующую информацию передал заммэра столицы Максим Ликсутов на VI Международном экспертном совете по транспортным вопросам при правительстве Москвы.