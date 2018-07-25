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Систему навигации‍ обновили в московском музее-заповеднике «Царицыно»
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    Систему навигации‍ обновили в московском музее-заповеднике «Царицыно»

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    Систему навигации‍ обновили в московском музее-заповеднике «Царицыно»

    Москва, 25 июля. Более 500 указателей, табличек, стендов и карт обновили в московском музее-заповеднике «Царицыно». Соответствующую информацию передает «Официальный портал Мэра и Правительства Москвы».

    Так, новую систему навигации на русском, английском и китайском языках разрабатывали в течение года. Ранее в парке-заповеднике были «морально устаревшие» таблички и стенды, информация на которых не дублировалась на иностранных языках.

    «Сейчас количество указателей увеличилось в несколько раз, у всех носителей единый лаконичный дизайн», — рассказала директор заповедника Елизавета Фокина.

    Кроме этого, в парке установили зеркальные киоски и два автомата с кормом для белок и уток.

    Напомним, только электрический транспорт будет курсировать по улицам Москвы к 2025 году. Соответствующую информацию передал заммэра столицы Максим Ликсутов на VI Международном экспертном совете по транспортным вопросам при правительстве Москвы.

    Автор: Ксения Пудовкина
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