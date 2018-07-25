Власти Москвы рассказали, когда электробусы полностью заменят автобусы

Москва, 25 июля. Только электрический транспорт будет курсировать по улицам Москвы к 2025 году. Соответствующую информацию передал заммэра столицы Максим Ликсутов на VI Международном экспертном совете по транспортным вопросам при правительстве Москвы.

Планируется, что каждый год власти города будут приобретать по 300 электробусов отечественного производства, а с 2021 года — исключительно электрические автобусы. Об этом пишет ТАСС.

«Это значит, что через семь-восемь лет в Москве будет только электрический транспорт, чему мы очень сильно рады», — сказал Ликсутов.

Такой переход поможет наладить и улучшить экологическую обстановку, даст новый импульс для выпуска отечественным производителем самого современного в мире транспорта.