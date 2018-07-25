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Высотное здание загорелось в новом районе Химок
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    Высотное здание загорелось в новом районе Химок

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    Высотное здание загорелось в новом районе Химок

    Москва, 25 июля. 23-этажная новостройка загорелась в подмосковных Химках, сообщили источники Федерального агентства новостей.

    В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео пожара в новом районе Химок — шестом микрорайоне Куркино. Там загорелась 23-этажная новостройка, которая выходит на проспект Мельникова.

    Отмечается, что это произошло всего несколько минут назад. По словам очевидцев, густой черный дым поднимался из помещений на первом этаже.  

    Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало видео пожара, который произошел в здании школы, расположенной в центре Москвы. 

    Автор: Катерина Иванова
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