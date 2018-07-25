Медицинский центр построят на юго-востоке Москвы

Москва, 25 июля. Медицинский центр планируют построить в районе Марьино на юго-востоке Москвы. Соответствующую информацию передает пресс-служба Москомстройинвеста со ссылкой на его председателя Константина Тимофеева.

К настоящему моменту инвестор уже получил разрешение на строительство по улице Братиславская. Планируется, что на участке появится трехэтажный медицинский центр, площадь которого составит порядка полутора тысяч квадратных метров. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».