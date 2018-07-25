Меню
Общество
Медицинский центр построят на юго-востоке Москвы
Происшествия
Две украинки попытались ввезти в Крым устройства для генерации криптовалюты
Следующая новость
Загрузка...

    Медицинский центр построят на юго-востоке Москвы

      /  Обновлено: 
    146

    Медицинский центр построят на юго-востоке Москвы

    Москва, 25 июля. Медицинский центр планируют построить в районе Марьино на юго-востоке Москвы. Соответствующую информацию передает пресс-служба Москомстройинвеста со ссылкой на его председателя Константина Тимофеева.

    К настоящему моменту инвестор уже получил разрешение на строительство по улице Братиславская. Планируется, что на участке появится трехэтажный медицинский центр, площадь которого составит порядка полутора тысяч квадратных метров. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».

    «Земельный участок, где запланировано возведение медцентра, расположен в жилом микрорайоне, рядом также находятся школы, велодром, парки, однако медучреждений немного», — рассказал Тимофеев.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.