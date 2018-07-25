Еще 160 спасателей-мотоциклистов начнут работать в Москве

Москва, 25 июля. Количество спасателей-мотоциклистов планируют увеличить к маю следующего года. Соответствующую информацию передает «Официальный сайт Мэра и Правительства Москвы».

Так, еще 160 сотрудников, которые будут приезжать на места чрезвычайных происшествий на 22 мотоциклах, пополнят ряды спасателей. Сотрудники мотогруппы — это одновременно и спасатели, и пожарные, и медики.

«Мотоподразделение существует более пяти лет. За это время его спасатели выезжали на ДТП более 500 раз. За шесть месяцев 2018 года мотогруппы спасли более 50 человек», — отметил замначальника Пожарно-спасательного центра Москвы Виктор Копылов.

Также он рассказал, что в настоящее время в столице, а именно в ТиНАО и в «Москва-Сити», работает две мотогруппы, в каждой из которых по два человека и мотоцикла.