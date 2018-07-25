Новые выделенные полосы ускорят движение транспорта в Москве

Москва, 25 июля. Скорость движения общественного транспорта на некоторых участках в центре российской столицы существенно увеличится за счет выделенных полос. Об этом в среду рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Лискутов.

По его словам, пассажиры смогут сэкономить на дороге до 15 минут. Он указал на то, что экономия произойдет за счет уменьшения задержек движения, сообщает «Вечерняя Москва».

Напомним, новыми участками полос пользуются 150 тысяч пассажиров городского транспорта. В российской столице собираются и в будущем усовершенствовать транспортную инфраструктуру.