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Малошумные лифты с видеосвязью начали устанавливать в домах Москвы
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    Малошумные лифты с видеосвязью начали устанавливать в домах Москвы

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    Малошумные лифты с видеосвязью начали устанавливать в домах Москвы

    Москва, 25 июля. Современные малошумные лифты начали устанавливать в жилых домах столицы России. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

    Так, в рамках программы «Умный квартал» в трех подъездах дома №13 по улице Новомарьинская в районе Марьино планируют заменить, в общей сложности, шесть лифтов, пишет «Вечерняя Москва». К настоящему моменту уже установлены по одному современному малошумному лифту модели «Стриж» в каждом подъезде.

    «Отличительная особенность модели «Стриж» — наличие видеосвязи между пассажиром и объединенной диспетчерской службой (ОДС). Возможность не только слышать диспетчера, но и видеть его на экране поможет пассажиру чувствовать себя комфортно», — рассказали в комплексе городского хозяйства.

    Отметим, в кабинах таких лифтов установлены видеокамера и монитор, который фиксирует направление движения, грузоподъемность и прохождение этажей.

    Автор: Ксения Пудовкина
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