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Более семи тысяч человек приняли участие в Московском урбанистическом форуме
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    Более семи тысяч человек приняли участие в Московском урбанистическом форуме

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    Более семи тысяч человек приняли участие в Московском урбанистическом форуме

    Москва, 24 июля. Более семи тысяч человек приняли участие в Московском урбанистическом форуме в парке «Зарядье». Соответствующие данные озвучил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

    Участники и спикеры из 68 стран приехали в столицу России на урбанистический форум, который прошел с 17 по 22 июля, а 700 представителей СМИ освещали ход его работы.

    «Это говорит о том, что интерес к форуму был большой, также уникальность места проведения, это была идея Сергея Семеновича Собянина (мэр Москвы — ред.)», — цитирует РИАМО Хуснуллина.

    Также заммэра рассказал о том, что были подписаны соглашения с российскими компаниями по выпуску электроавтобусов и ряд документов с зарубежными компаниями.

    Отметим, более 300 спикеров, в том числе, архитекторы представители власти, лидеры международных мегапроектов выступили в восьми залах концертного зала парка «Зарядье».

    Автор: Ксения Пудовкина
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