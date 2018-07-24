Уникальный мегаполис: эксперты оценили темпы строительства дорог в Москве

Москва, 24 июля. Российская столица является единственным мегаполисом мира, где темпы развития дорог превышают темпы застройки территорий. Об этом говорится в результатах исследования агентства Price Waterhouse Coopers (PWC).

О результатах работы агентства, назвавшего Москву «уникальным мегаполисом», сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, в последующее время темпы и объемы транспортного строительства в городе останутся на прежнем уровне. В течение ближайших пяти лет власти Москвы планируют построить и реконструировать не менее 90 километров дорог в год. К 2023 году в планах городских властей отремонтировать 485 километров дорог, 100 мостов, тоннелей и эстакад, а также 60 пешеходных переходов.

Одним из ключевых проектов, сообщил Хуснуллин, останется формирование нового полноценного транспортного кольца, которое будет состоять из четырех хордовых магистралей.

Ранее стало известно, что власти Москвы ускорят строительство жилых домов по программе реновации за счет сокращения бюрократических процедур. На строительство дома потребуется от трех до трех с половиной лет вместо пяти.