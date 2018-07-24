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Опубликовано видео с места крушения самолета в Подмосковье
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    Опубликовано видео с места крушения самолета в Подмосковье

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    Опубликовано видео с места крушения самолета в Подмосковье

    Москва, 24 июля. Место падения легкомоторного самолета Zen в Подмосковье оцепили. На месте ЧП работают спасатели и полиция. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с места крушения. На кадрах записи можно видеть, что обломки судна накрыты брезентом.

    Как ранее сообщал ФАН, трагедия произошла в Серпуховском районе Московской области. Жертвами крушения стали два человека, оба находились на борту самолета. Все обстоятельства и причины инцидента в данный момент выясняются.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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