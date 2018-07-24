Выделенные полосы, цивилизованные такси, возвращение трамвая: московские пробки уходят в историю

Москва, 24 июля. Транспортная инфраструктура Москвы отлично справилась с чемпионатом мира по футболу. Шаги столичных властей по решению проблемы с пробками развеяли сомнения даже у самых закоренелых скептиков.

С развитием Москвы в качестве мегаполиса увеличивалось и количество частных автомобилей. При проектировании столицы и не предполагалось, что число машин превысит 4,8 миллиона.

Одна из волн массового перехода горожан с общественного на частный транспорт пришлась на 90-е. В те года москвичи приобретали автохлам, который перегоняли из Европы. А власти столицы приняли роковое решение о сокращении общественного транспорта.

Только трамвайных путей было демонтировано 280 километров. Как объяснили авторы этой инициативы — «по просьбам автомобилистов». Кроме того, на дорогах большие автобусы заменили маршрутки. Водители последних зачастую не соблюдали скоростной режим, а нередко и вовсе пренебрегали правилами дорожного движения. Участившиеся аварии создавали дополнительные заторы на городских трассах.

При этом стоит отметить, что микроавтобус VW Crafter 50 при длине 7,3 метра может вместить лишь 26 человек ( уже с учетом стоячих мест). В это время автобус ЛиАЗ-525657(-01), длина которого составляет 11,4 метра, может захватить 110 человек. Несложно сосчитать, что для такого же результата понадобится аж 4,2 набитых впритык микроавтобуса, чья общая длина будет достигать 30,7 метров. Это стало дополнительным фактором образования заторов в Москве.

Кроме того, в столице работали нелицензированные частные извозчики или «бомбилы», которые не только нарушали правила дорожного движения, но и подвергали пассажиров смертельной опасности. Чаще всего техническое состояние их транспорта оставляло желать лучшего, как и режим труда и отдыха самого водителя. Для сравнения — теперь для жителей и гостей города свои услуги предлагают цивилизованные такси — например, «Яндекс-Такси», GetTaxi и Uber и другие.

Восемь лет назад мэрия столицы запустила программу «Город удобный для жизни», в рамках которой в Москве появились выделенные полосы для общественного транспорта. Инициатива вызвала много критики со стороны общественности, которая считала, что этот шаг лишь усугубит ситуацию.

Однако все вышло с точностью наоборот: скорость движения троллейбусов и автобусов возросла на 15–20%, перевозимость пассажиров увеличилась на 30%, аварийность снизилась 28,5%. Этот шаг столичных властей окончательно был реабилитирован со стороны москвичей и гостей города, и к концу прошлого года протяженность выделенных полос уже составила 309 километров, пишет «Словодел».

Еще одним положительным моментом в новейшей истории Москвы стало возрождение московского трамвая, запущенное в 2012 году. Кроме прежних маршрутов, появились новые. Кроме того, были открыты круглосуточные трамвайные маршруты, что скоро попробуют перенести и на автобусы столицы.

Во время ЧМ-2018 в столице было введено 12 ночных автобусных маршрутов, которыми воспользовались 150 тысяч человек. При этом некоторые ночные направления совпадали с дневными. В мэрии оценили положительный эффект от этого шага и намерены развивать работу в этом направлении.