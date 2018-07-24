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В столичных Печатниках построят центр технических видов спорта
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    В столичных Печатниках построят центр технических видов спорта

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    В столичных Печатниках построят центр технических видов спорта

    Москва, 24 июля. В Печатниках началось строительство многофункционального спортивного центра с автомобильными, мотоциклетными и велосипедными трассами. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

    Зона технических видов спорта разместится на территории в 27 гектаров в удалении от жилых домов. На данный момент уже ведутся работы по созданию дорожно-тропиночной сети, подготовка трассы для дрифта и плоскостной парковки, монтаж коммуникаций под освещение.

    «Планируется создать четыре кольцевые трассы. Трассу протяженностью 1000 м для картинга, 350-метровый трек — для велосипедного кросса, для мотоциклетного кросса — трассу протяженностью 1880 м и многофункциональную трассу длиной 1000 м», — сообщил Бирюков.

    Все трассы огородят, также будет выделен проезд для медицинской техники. Кроме того, в парке оборудуют пункты проката инвентаря. Также обустроят сеть дорожек для бега, скандинавской ходьбы и велосипедные дорожки, которые в зимнее время можно использовать как лыжные трассы.

    В парке появятся медпункт, системы радиооповещения и видеонаблюдения, а также площадка для посадки вертолета МЧС.

    Автор: Софья Куликова
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