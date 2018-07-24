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Московский Кремль закроют для туристов 28 июля                
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    Московский Кремль закроют для туристов 28 июля                

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    Московский Кремль закроют для туристов 28 июля                

    Москва, 24 июля. Федеральная служба охраны сообщила о закрытии Московского Кремля для туристов 28 июля на несколько часов. Попасть Кремля нельзя будет с 09.30 до 14.00.

    «В связи с проведением 28 июля 2018 года торжественных мероприятий, посвященных 1030-летию Крещения Руси, церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля проводиться не будет», — говорится в сообщении ФСО.

    Главное празднество в честь 1030-летия Крещения Руси состоится на Соборной площади Московского Кремля, где патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет богослужение. Затем состоится крестный ход к памятнику князю Владимиру, возле которого пройдут молебен и концерт.

    Напомним, согласно летописям, князь Владимир крестил Русь в 988 году. День Крещения Руси отмечается 28 июля в странах, где есть православные общины.

    Автор: Софья Куликова
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