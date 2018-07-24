Более тысячи пар сыграют свадьбу в «красивую» дату в Москве

Москва, 24 июля. В день трех восьмерок 18.08.2018, который к тому же выпадает на субботу, свадьбу сыграют около тысячи московских пар. Запись на регистрацию брака в этот день уже закрыта. Информация об этом появилась на портале мэра Москвы.

Если в день трех семерок 07.07.2017 брак заключили 1040 пар, то в день трех восьмерок ЗАГСы Москвы приняли 1179 заявлений. Дата 08.08.2018 оказалась не так популярна, она выпала на рабочий день.

«Привязать день свадьбы к красивой дате — естественное желание молодоженов. Магия цифры 8, олицетворяющей гармонию и бесконечность, придает молодым дополнительную уверенность в том, что они построят счастливую семью», — рассказала начальник управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева.

Однако Муравьева отметила, что сочетание цифр не принесет волшебного успеха без старания членов семьи, так, около трети браков, заключенных 7 августа 2007 года, распались. Такая же доля разводов приходится на пары, зарегистрировавшие брак 8 августа 2008 года и 9 сентября 2009 года.