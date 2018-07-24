Срок строительства домов по реновации в Москве сократят до трех лет

Москва, 24 июля. Власти Москвы ускорят строительство жилых домов по программе реновации за счет сокращения бюрократических процедур. На строительство дома по реновации потребуется от трех до трех с половиной лет вместо пяти. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«Сегодня от идеи до сдачи жилого дома на 20 тысяч квадратных метров и несколько тысяч квартир проходит 5 лет. Мы сокращаем эти сроки до 3 — 3,5 лет за счет уменьшения бюрократических процедур», — рассказал вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, до конца 2018 года 10 тысяч семей получат новое жилье по программе реновации. Для стартовых домов реновации были выбраны 242 площадки, однако поиск свободных участков не прекращается, планируется добавлять новые площадки для строительства.

Программа реновации жилищного фонда Москвы утверждена около года назад, 1 августа 2017 года. Планируется, что до 2032 года жилье в новостройках получат миллион москвичей.