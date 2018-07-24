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Статус «московский врач» смогут получить врачи еще трех специальностей
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    Статус «московский врач» смогут получить врачи еще трех специальностей

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    Статус «московский врач» смогут получить врачи еще трех специальностей

    Москва, 24 июля. Перечень медицинских специальностей, представителям которых присваивается статус «московский врач», пополнился. Теперь статус могут получить гастроэнтерологи, судебно-медицинские эксперты, а также клинические фармакологи. Информация об этом появилась на портале мэра Москвы.

    Теперь в перечне «московский врачей» 20 специальностей. Обладатели почетного статуса в течение пяти лет получают надбавку к зарплате в размере 15 тысяч рублей. На данный момент такую надбавку получают 332 врача столичных поликлиник и стационаров.

    «Пройти проверку теоретических и практических знаний и навыков для получения статуса «московский врач» гастроэнтерологи и судебно-медицинские эксперты смогут с 1 сентября этого года», — рассказал глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

    Также Хрипун отметил, что данные направления – одни из многих, где московские врачи обладают уникальным опытом и знаниями, которые признан во всем мире. Сдать экзамены можно будет с 1 сентября на базе Первого московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова. Для участия в испытании необходимо зарегистрироваться на сайте вуза.

    Автор: Софья Куликова
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