Станции столичного метро «Селигерская», «Окружная» и «Верхние Лихоборы» приняли 5,5 млн пассажиров

Москва, 24 июля. Новые станции московского метро «Селигерская», «Окружная» и «Верхние Лихоборы» приняли более 5,5 млн пассажиров с момента открытия в марте 2018 года. Новые станции обеспечили транспортную доступность для жителей шести районов Москвы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во «ВКонтакте».

«C момента открытия в марте станции «Селигерская», «Окружная» и «Верхние Лихоборы» приняли больше 5,5 млн пассажиров. У жителей районов Бескудниковский, Западное и Восточное Дегунино #мосметро теперь в пешей доступности, и поток пассажиров постоянно растет», — написал градоначальник.

Напомним, новые станции на салатовой ветке метро открыли 22 марта. Запуск северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии сделал метро доступным для жителей Марьиной Рощи, Бутырского, Тимирязевского, Бескудниковского, Западного и Восточного Дегунина. Всего около 450 тысяч человек были обеспечены транспортной доступностью.