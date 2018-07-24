Движение транспорта ограничат на двух улицах в районе «Москва-Сити»

Москва, 24 июля. Ограничения движения вводятся с 25 июля по 25 августа на двух участках в районе Московского международного делового центра «Москва-Сити». Меры связаны с проведением работ по устройству инженерных сетей. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Движение ограничат на участке 2-го Красногвардейского проезда в районе дома №4, а также на участке между 1-м Красногвардейским проездом и Тестовской улицой в районе дома №8.

Проезд будет перекрыт по двум полосам движения в течение месяца с 25 июля.