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Движение транспорта ограничат на двух улицах в районе «Москва-Сити»
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    Движение транспорта ограничат на двух улицах в районе «Москва-Сити»

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    Движение транспорта ограничат на двух улицах в районе «Москва-Сити»

    Москва, 24 июля. Ограничения движения вводятся с 25 июля по 25 августа на двух участках в районе Московского международного делового центра «Москва-Сити». Меры связаны с проведением работ по устройству инженерных сетей. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

    Движение ограничат на участке 2-го Красногвардейского проезда в районе дома №4, а также на участке между 1-м Красногвардейским проездом и Тестовской улицой в районе дома №8.

    Проезд будет перекрыт по двум полосам движения в течение месяца с 25 июля.

    Автор: Софья Куликова
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