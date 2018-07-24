Внутриквартальный проезд построили в столичном Митино

Москва, 24 июля. Внутриквартальный проезд протяжностью около полукилометра построили во втором микрорайоне Митино от Митинской улицы до дублера Пятницкого шоссе. Проезд уже введен в эксплуатацию. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.

«В комплексной жилой застройке 2-го микрорайона района Митина построен межквартальный проезд. Он тянется от Митинской улицы до дублера Пятницкого шоссе. Застройщик получил разрешение на ввод проезда в эксплуатацию», — рассказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Застройка второго микрорайона ведется на месте бывшего завода аттракционов «МИР», на территории, которая раньше принадлежала Минобороны РФ. Общая площадь застраиваемой территории составляет 26,4 гектаров.

На территории второго микрорайона построены жилые комплексы комфорт-класса, рассчитанные на 7,5 тысяч жильцов. Также возведены надземные гаражи, комплекс с апарт-отелем, детский сад и спортивный комплекс.