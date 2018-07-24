Собянин заявил, что ночные маршруты в Москве продолжат развивать

Москва, 24 июля. Сергей Собянин заявил, что ставшие популярными в Москве ночные автобусные маршруты получат развитие и дальше.

Мысли на тему губернатор написал в своем аккаунте в сервисе микроблогов Twitter, подчеркнув, что на начальном этапе перспективы ночных автобусных маршрутов были туманны.

«Когда запускали эти маршруты — в них особо не верили, но с каждым летом пассажиров все больше. Подумаем, как развивать их дальше», — отметил Сергей Собянин.

Кроме прочего руководитель столичного мегаполиса отметил, что в июне и июле за время проведения в России чемпионата мира по футболу, 12 ночных автобусных маршрутов перевезли в Москве почти 150 тысяч человек.

Как напоминает «Вечерняя Москва», часть ночных рейсов совпадает с дневными, часть существует только ночью. Ночные автобусы ходят с часу ночи почти до шести утра, в период, когда не работают метрополитен и дневные маршруты наземного транспорта.