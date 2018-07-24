Торговые ряды загорелись в Подмосковье

Москва, 24 июля. Пожар возник на торговых рядах на общей площади 600 квадратных метров в Монино Московской области, в результате возгорания никто не пострадал.

По информации источника Федерального агентства новостей, торговые ряды загорелись на улице Железнодорожная в подмосковном поселке Монино.

Как отметил собеседник, по предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

В настоящее время причины и обстоятельства пожара выясняются.

На месте работают правоохранительные службы.