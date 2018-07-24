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Торговые ряды загорелись в Подмосковье
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    Торговые ряды загорелись в Подмосковье

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    Торговые ряды загорелись в Подмосковье

    Москва, 24 июля. Пожар возник на торговых рядах на общей площади 600 квадратных метров в Монино Московской области, в результате возгорания никто не пострадал.

    По информации источника Федерального агентства новостей, торговые ряды загорелись на улице Железнодорожная в подмосковном поселке Монино.

    Как отметил собеседник, по предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

    В настоящее время причины и обстоятельства пожара выясняются.

    На месте работают правоохранительные службы.

    Автор: Дана Балан
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