Молодые джазмены Москвы выступят в рамках фестиваля «Месяц открытых крыш»

Москва, 23 июля. В рамках фестиваля «Месяц открытых крыш» пройдет бесплатный концерт, в котором примут участие молодые джазовые коллективы столицы.

Жители и гости столицы совершенно бесплатно смогут посетить в предстоящую субботу, 28 июля, вечер живой музыки в рамках фестиваля «Месяц открытых крыш». Молодые джазовые коллективы столицы выступят на дизайн-заводе «Флакон». Романтичную атмосферу вечера дополнят шампанское и закуски от организаторов. Кроме того, участники встречи могут принести любимые еду и напитки с собой.

Предыдущий джазовый вечер прошел с успехом 7 июня. «Флакон» посетили около ста человек, которые выбрали, пожалуй, самое идеальное место для завершения трудовой недели. Чтобы стать гостем следующего концерта, нужно записаться в группах https://vk.com/party_moskva и https://vk.com/msk_ekskursia.

В рамках «Месяц открытых крыш» уже прошли 19 мероприятий, среди которых были мастер-классы, концерты, лекции, экскурсии, занятия йогой и цигуном, танцы и многое другое. Участники фестиваля не только любуются столицей с высоты птичьего полета, но и проводят время с пользой для себя.