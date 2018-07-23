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«Мосгортранс» обновит 20 километров трамвайных путей в Москве до конца 2018 года
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    «Мосгортранс» обновит 20 километров трамвайных путей в Москве до конца 2018 года

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    Около 20 километров трамвайных путей реконструируют в Москве до конца 2018 года

    Москва, 23 июля. «Мосгортранс» планирует обновить около 20 километров трамвайных путей в Москве до конца 2018 года. Об этом заявил главный инженер «Мосгортранса» Павел Хмелев.

    По его словам, новые трамвайные пути появятся на Донбасском путепроводе, Балаклавском проспекте, Новоспасском мосту, Ростокинском проезде, а также на улицах Бориса Галушкина и Академика Королева. Во время капитального ремонта трамвайные маршруты будут изменены, а на закрытых участках будут курсировать автобусы.

    «До конца года мы планируем обновить почти 20 километров путей», — сказал Хмелев.

    Он также добавил, что своевременное обновление трамвайных путей является важным фактором, от которого зависят комфорт и безопасность пассажиров. Прокладка новых путей осуществляется с использованием композитных шпал и рельс, которые обладают высокой надежностью и большим ресурсом.

    Стоит отметить, что в последние годы проведена большая работа по обновлению трамвайных линий в Москве. С 2010 года, когда начались масштабные работы, «Мосгортранс» обновил в столице более 200 километров трамвайных линий. Кроме того, более 200 трамвайных остановок были оборудованы приподнятыми посадочными платформами для маломобильных пассажиров, передает «Инфореактор».

    Автор: Артем Никулин
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