«Мосгортранс» обновит 20 километров трамвайных путей в Москве до конца 2018 года

Москва, 23 июля. «Мосгортранс» планирует обновить около 20 километров трамвайных путей в Москве до конца 2018 года. Об этом заявил главный инженер «Мосгортранса» Павел Хмелев.

По его словам, новые трамвайные пути появятся на Донбасском путепроводе, Балаклавском проспекте, Новоспасском мосту, Ростокинском проезде, а также на улицах Бориса Галушкина и Академика Королева. Во время капитального ремонта трамвайные маршруты будут изменены, а на закрытых участках будут курсировать автобусы.

«До конца года мы планируем обновить почти 20 километров путей», — сказал Хмелев.

Он также добавил, что своевременное обновление трамвайных путей является важным фактором, от которого зависят комфорт и безопасность пассажиров. Прокладка новых путей осуществляется с использованием композитных шпал и рельс, которые обладают высокой надежностью и большим ресурсом.

Стоит отметить, что в последние годы проведена большая работа по обновлению трамвайных линий в Москве. С 2010 года, когда начались масштабные работы, «Мосгортранс» обновил в столице более 200 километров трамвайных линий. Кроме того, более 200 трамвайных остановок были оборудованы приподнятыми посадочными платформами для маломобильных пассажиров, передает «Инфореактор».