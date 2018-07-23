Обыски прошли в московском офисе интернет-магазина «Плеер.ру»

Москва, 23 июля. В офисе интернет-магазина электроники «Плеер.ру», расположенном на юге Москвы, прошли обыски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следственные действия проходят в магазине на улице Мастеркова, сообщил собеседник агентства. Сотрудники правоохранительных органов изымают сопроводительные документы на товар. Однако стоить отметить, что источник не рассказал, с чем связаны действия правоохранительных органов.

На официальном сайте «Плеер.ру» сообщается, что магазин временно не работает.

«Уважаемые клиенты, в данный момент магазин не работает… Как только магазин заработает, мы вам перезвоним», — говорится на официальном сайте.

На данный момент официальных комментариев правоохранительных органов по данному инциденту нет.