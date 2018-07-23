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Обыски прошли в московском офисе интернет-магазина «Плеер.ру»
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    Обыски прошли в московском офисе интернет-магазина «Плеер.ру»

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    Обыски прошли в московском офисе интернет-магазина «Плеер.ру»

    Москва, 23 июля. В офисе интернет-магазина электроники «Плеер.ру», расположенном на юге Москвы, прошли обыски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Следственные действия проходят в магазине на улице Мастеркова, сообщил собеседник агентства. Сотрудники правоохранительных органов изымают сопроводительные документы на товар. Однако стоить отметить, что источник не рассказал, с чем связаны действия правоохранительных органов.

    На официальном сайте «Плеер.ру» сообщается, что магазин временно не работает.

    «Уважаемые клиенты, в данный момент магазин не работает… Как только магазин заработает, мы вам перезвоним», — говорится на официальном сайте.

    На данный момент официальных комментариев правоохранительных органов по данному инциденту нет. 

    Автор: Дарья Смолина
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