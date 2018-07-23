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Опубликовано видео пожара в московской школе
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    Опубликовано видео пожара в московской школе

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    Опубликовано видео пожара в московской школе

    Москва, 23 июля. Пожар произошел в здании школы, расположенной в центре Москвы. Видео инцидента появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

    Пожар произошел в здании по адресу Тверская улица, дом 28. В нем располагается школа №2054 с дошкольным отделением. Черный дым валит в сторону Тверской улицы, сообщают очевидцы.

    К счастью, в момент происшествия внутри детей не было: в настоящее время в здании проводят ремонт. По предварительной информации, полученной от источников ФАН, пострадавших в инциденте нет.

    Федеральное агентство новостей публикует видео пожара в центре города.

    Ранее появилось видео с места взрыва на барже под Волгоградом, унесшего жизни трех человек.

    Автор: Катерина Иванова
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