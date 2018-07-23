Меню
Политика
ЛДПР представила своего кандидата в мэры Москвы
Экономика
Большинство граждан ФРГ поддерживают «Северный поток — 2»
Следующая новость
Загрузка...

    ЛДПР представила своего кандидата в мэры Москвы

    55

    ЛДПР представила своего кандидата в мэры Москвы

    Москва, 23 июля. Партия ЛДПР представила своего кандидата на пост мэра Москвы. Им стал председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    По словам руководителя фракции Владимира Жириновского, что программа кандидата от либерал-демократов будет содержать такие пункты как поддержка малого и среднего предпринимательства, присвоение Москве статуса исторического поселения, вынос всего производства в другие области, а всех торговых центров, бизнес-центров и зданий государственных структур — в Новую Москву.

    ЛДПР представила своего кандидата в мэры Москвы

    Кандидат от ЛДПР также будет выступать за привлечение молодежи для обучения, отмену вступительных экзаменов в вузах и бесплатные парковки для москвичей.

    ЛДПР представила своего кандидата в мэры Москвы

    Одним из направлений предвыборной программы Дегтярева станет развитие туризма. ЛДПР предлагает выплачивать москвичам субсидии за каждого туриста, посещающего столицу. Кроме того, Дегтярев хочет изменить программу реновации жилого фонда, ограничив высоту новостроек пятью этажами.

    Автор: Алексей Громов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.