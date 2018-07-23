ЛДПР представила своего кандидата в мэры Москвы

Москва, 23 июля. Партия ЛДПР представила своего кандидата на пост мэра Москвы. Им стал председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам руководителя фракции Владимира Жириновского, что программа кандидата от либерал-демократов будет содержать такие пункты как поддержка малого и среднего предпринимательства, присвоение Москве статуса исторического поселения, вынос всего производства в другие области, а всех торговых центров, бизнес-центров и зданий государственных структур — в Новую Москву.

Кандидат от ЛДПР также будет выступать за привлечение молодежи для обучения, отмену вступительных экзаменов в вузах и бесплатные парковки для москвичей.

Одним из направлений предвыборной программы Дегтярева станет развитие туризма. ЛДПР предлагает выплачивать москвичам субсидии за каждого туриста, посещающего столицу. Кроме того, Дегтярев хочет изменить программу реновации жилого фонда, ограничив высоту новостроек пятью этажами.