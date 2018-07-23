Минимальный возраст приема в столичные детсады снизится до 2,5 лет

Москва, 23 июля. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о снижении минимального возраста приема детей в детские сады с 2,8 лет до 2,5 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Градоначальник отметил, что власти столицы стараются снижать минимальный возраст приема в дошкольные образовательные учреждения каждый год: ранее было три года, сейчас два года и восемь месяцев, а планируется снижение до 2,5 лет. Тем не менее, вопросы о снижении минимального возраста задают постоянно, что лишний раз показывает, что данная проблема актуальна для москвичей.

«Мы в этом году приняли важное решение и снизим возраст приема до 2,5 лет. И так будем с каждым годом по мере возможности снижать этот возраст», — заявил Собянин.

Данные меры позволят многим москвичам вернуться к работе и активному образу жизни.