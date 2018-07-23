Квартиры бизнес-класса в Москве стали популярнее массового жилья

Москва, 23 июля. Доля предложений в новостройках бизнес-класса впервые с 2014 года превысила долю массового сегмента. Об этом сообщает риелторская компания «Метриум».

По данным компании, в первом полугодии 2018 года объем предложений уменьшился как в бизнес, так и в массовом сегментах. В бизнес-классе объем предложения снизился на 4,2% и составил 15,2 тысяч квартир, а в массовом сегменте предложения снизились на 23%, достигнув 14,8 тысяч квартир.

Ранее такая большая доля бизнес-класса наблюдалась только до четвертого квартала 2014 года. С 2015 года наметился резкий рост предложений массового жилья. На данный момент ситуация на рынке жилья возвращается к показателям 2014 года, что может свидетельствовать о выходе из кризиса.

«Взрывной рост объема предложения в 2014–2016 годах был связан не только с освоением промзон, но и с тяжелой экономической ситуацией, которая подталкивала девелоперов к увеличению предложения более доступного жилья», — говорится в сообщении компании «Метриум».

Кроме того, увеличение объема предложений связано и со снижением ипотечной ставки, что привлекает клиентов брать кредит на покупку жилья в новостройках бизнес-класса.